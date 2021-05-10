Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki
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Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki

Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi. Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı. Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı. Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.


Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki
Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki
Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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