Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi
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Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi

20.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:09
Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi

Pamukkale Belediyesi'nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Pamukkale Belediyesi'nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Eymir Mahallesinde kısa sürede 2 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı ile yenilendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'nin tüm mahallelerinde yolların iyileştirilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt ve Haytabey mahallelerinde yaklaşık 140 bin metrekare beton kilit parke taşı döşendi. Yaklaşık 4 aydır devam eden proje kapsamında Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Eymir mahallesinde kilit parke taşı olmayan tüm sokaklarda çalışmalar yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar tamamlanarak, yollar Eymir mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

"Tek Amacımız Halkımızın Mutluluğu"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi mutlu insanların yaşadığı bir yer haline getirmek için hiç durmadan çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizdeki 61 mahallede öncelikli hangi sorun varsa onu çözmeye çalışıyoruz. 23 mahallemizi kapsayan ve yaklaşık 200 bin metrekare kilit beton parke taşı döşeme çalışmamız devam ediyor. İlçe merkezine uzak olan mahallelerimizden Eymir'de çalışmalar sona erdi ve burada yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Bizler halkımızın mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi
Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi
Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi
Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi
Pamukkale Belediyesi, Eymir Mahallesinin yollarını yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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