Pamuk Şeker Satıcıları Düğün Alanında Bıçakla Birbirlerine Saldırdı: 2 Ölü

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

BABA-OĞUL, ABİ-KARDEŞLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar'ın Bozköy Mahallesi'ndeki düğününde meydana geldi. Düğüne pamuk şeker satmaya gelen, 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu, 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı.



BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi'nde öldü. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak Yelkıran'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

