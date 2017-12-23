Pamuk Şeker Satıcıları Düğün Alanında Bıçakla Birbirlerine Saldırdı: 2 Ölü
Aydın'da aynı düğün alanında pamuk şeker satmak isteyen baba-oğul, kendileri gibi pamuk şeker satmak isteyen abi-kardeş arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonunda 2 satıcı yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
BABA-OĞUL, ABİ-KARDEŞLE TARTIŞMAYA BAŞLADI
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar'ın Bozköy Mahallesi'ndeki düğününde meydana geldi. Düğüne pamuk şeker satmaya gelen, 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu, 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı.
BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi'nde öldü. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak Yelkıran'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.