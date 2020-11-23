Yavru köpek Pamuk'u tüfekle vuran vicdansızlar daha sonra 'tedavi' amaçlı patilerinin kesilmişler

Samsun'da ön iki ayağı kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin yaralanması olayıyla ilgili köpeğin sahibinin komşusu oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Pamuk'un tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle tüfekle vurulduğu ve ardından kopmak üzere olan bacaklarının sahibinin komşusu tarafından tedavi amacıyla kesildiği öğrenildi.