Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı

Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen kararın bozulması sonrasında yeniden hakim karşısına çıkan Palu ailesinden Havva Palu tahliye edildi. Davada suçlamaları reddeden Tuncer Ustael ise açlık grevine başladığını söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar Hakim karşısına çıktı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, SEGBİS ile katılırken, Tuncer Ustael, Fatih Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu ise salonda hazır bulundu.

"AÇLIK GREVİNE GİRDİM"

Duruşmaya Halsiz ve durumunun kötü olduğu görülen Tuncer Ustael yaptığı savunmasında, "Açlık grevindeyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allah'a havale ediyorum" dedi.

HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve pandemi nedeniyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı