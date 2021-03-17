Palu ailesi olayı - Son durum nedir? 17 Mart Müge Anlı Palu ailesi davasında yaşanan gelişmeleri aktardı!

Palu ailesi son durum araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı'da Palu ailesi olayı nedir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Palu ailesi konusu ele alınıyor. 17 Mart Müge Anlı Palu ailesi davasında yaşanan gelişmeleri aktardı! Palu Ailesi'nde neler oldu? Palu ailesi olayı!

Müge Anlı'da Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi son durum! Palu ailesi nereli? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

PALU AİLESİ SON DURUM!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasına başlandı.

12 Mart itibarıyla Melike Tanhal davası Sakarya'da görülüyor. Müge Anlı son gelişmeleri 17 Mart tarihi itibarıyla aktarıyor. Palu davasında 3. duruşma gerçekleşti. Meryem Tahnal cinayetinde, anne Havva Palu yaşı nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

ENİŞTE TUNCER USTAEL BERAATİNİ İSTEDİ

Açlık grevinde olan Tuncer Ustael durumunun kötü olduğu söyleyerek beraatini istedi ancak bu teklif reddedildi.

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

Olaydan önce Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli'nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem 'in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.

Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı.