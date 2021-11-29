PALMİYE AĞAÇLARI ANTAKYA BELEDİYESİ'NİN KORUMASI ALTINDA - Haberler
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PALMİYE AĞAÇLARI ANTAKYA BELEDİYESİ'NİN KORUMASI ALTINDA

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PALMİYE AĞAÇLARI ANTAKYA BELEDİYESİ'NİN KORUMASI ALTINDA

PALMİYE AĞAÇLARI ANTAKYA BELEDİYESİ'NİN KORUMASI ALTINDAAntakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan Palmiye ağaçlarını korumak amacıyla aşılama çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

PALMİYE AĞAÇLARI ANTAKYA BELEDİYESİ'NİN KORUMASI ALTINDA

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan Palmiye ağaçlarını korumak amacıyla aşılama çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre kırmızı palmiye böceği ile mücadele eden ekipler ağaçları koruyabilmek amacıyla aşılama çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Yeşil Dostu Belediye olan Antakya Belediyesi, şehrin dört bir köşesinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, güzelleştirme ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi :

29 Kasım, 2021

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