Palm Springs Filmi
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Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek de istekli olmayan Sarah'nın yolu, Palm Springs'te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.
Yönetmen: Max Barbakow
Senaryo: Max Barbakow, Andy Siara
Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti , J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Chris Pang , Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Conner O'Malley, Jena Friedman, Brian Duffy, Martin Kildare, Lilli Birdsell, Ryan Sturtz, Clifford V. Johnson, Calki Garcia, Michelle Johnston, Isla Sellers, Matt Smith, Rebecca Smith, Jake Smith, Noah Smith
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Palm Springs
Yapımcı Firma: Limelight
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Limelight
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com