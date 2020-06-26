Palm Springs Filmi
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Palm Springs Filmi

Palm Springs filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Palm Springs filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Palm Springs Filmi
26.06.2020 03:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 04:42

Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek de istekli olmayan Sarah'nın yolu, Palm Springs'te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Yönetmen: Max Barbakow

Senaryo: Max Barbakow, Andy Siara

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti , J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Chris Pang , Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Conner O'Malley, Jena Friedman, Brian Duffy, Martin Kildare, Lilli Birdsell, Ryan Sturtz, Clifford V. Johnson, Calki Garcia, Michelle Johnston, Isla Sellers, Matt Smith, Rebecca Smith, Jake Smith, Noah Smith

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Palm Springs

Yapımcı Firma: Limelight

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Limelight

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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