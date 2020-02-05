Paletli ambulansla karları aşıp hasta çocuğu hastaneye yetiştirdiler

05.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:02

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle köyünün yolu kapanan 14 yaşındaki Ahmet Yasin Işık'a paletli ambulansla ulaşılabildi.

İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Ağadeve köyünde oturan Işık, karın ağrısı nedeniyle rahatsızlandı.

Oğlunun durumunun kötüye gittiğini fark eden baba İsmail Işık, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye ambulans gidemeyince ekipler, hasta çocuğa yetişmek için paletli ambulansla harekete geçti.

Tipiye rağmen 1 metreyi bulan karı paletli ambulansla 4 saatte aşarak köye ulaşmayı başaran ekipler, hasta Işık'a evde ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahaleden sonra babası ve kız kardeşiyle paletli ambulansa konulan Işık, Bezirhane köyü yakınlarında kendilerini bekleyen ambulansa götürüldü.

Işık, buradaki ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Baba İsmail Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun evde bir anda rahatsızlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum, karın ağrısı, nefes kesilmesi ve idrar nedeniyle rahatsızlandı. 3 gündür tipi var, yollar ulaşıma kapalı ve bu yüzden ambulans köye gelemedi. 112'yi aradık bize paletli ambulans gönderdiler ve ekipler zamanında geldiler. Allah devletten razı olsun. Paletli ambulans 18 kilometre gelerek oğluma aldı ve şimdi hastaneye götürüyoruz. Eskiden olsa Allah korusun belki çocuğum yatakta ölürdü."

Kaynak: AA