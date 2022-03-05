ERZURUM (İHA) - Palandöken'deki pistler kayakseverlerle doldu taştı

ERZURUM - Erzurum'da 2 gün süren kar yağışı Palandöken Kayak Merkezindeki pistlere ilaç gibi geldi. Hafta sonu tatilini Palandöken'de kayak ve kızak yapmak isteyen ziyaretçiler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Bahar mevsiminin yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde kar seviyesi düşmüştü. 2 gün boyunca devam eden kar yağışı sonrası pistlerde kar seviyesi yeniden yükseldi. Sezonun sonuna yaklaşılırken kayak ve kızak yapmak isteyen ziyaretçiler hafta sonu tatilinde Palandöken'e akın etti.

Özellikle amatör pistlerde ciddi anlamda yoğunluk yaşanırken kayakseverler düşe kalka kayak yapmanın tadını çıkarttı.