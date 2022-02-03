PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde turistleri taşıyan midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde turistleri taşıyan midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 25 kişi Erzurum'da hastanelere kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Tatilcileri taşıyan Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, kent merkezine inerken kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yolun sağına devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Bölgede bulunan otel personelinin de desteğiyle yaralılar midibüsten çıkarıldı. İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere gönderildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağır yaralı bulunmadığı öğrenildi.

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

PALANDÖKEN'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kayak Merkezi, Erzurum, Midibüs, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title