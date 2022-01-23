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Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Palandöken'de insan seli Binler tatilde Palandöken'e akın etti Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, hafta sonunda kar yağışı altında kayak ve kızağın keyfini çıkarttı.

- Palandöken'de insan seli

Binler tatilde Palandöken'e akın etti

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, hafta sonunda kar yağışı altında kayak ve kızağın keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi sömestr tatilinde tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken'de kar kalınlığı 125 santimetreye ulaşırken, özellikle sömestr tatiliyle birlikte hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

56 farklı pistte toplam 70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

Kayak Merkezi, Türkiye, turist, kar, Yerel, Güncel, Haber

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