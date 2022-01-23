Son dakika haberi: Palandöken'de insan seli

Edinilen son dakika haberine göre - Palandöken'de insan seli Binler tatilde Palandöken'e akın etti Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, hafta sonunda kar yağışı altında kayak ve kızağın keyfini çıkarttı.