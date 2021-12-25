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Palandöken'de hafta sonunda kayak heyecanı

Palandöken'de hafta sonunda kayak heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonunda düşe kalka kayak keyfi yaşanıyor.

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Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonunda düşe kalka kayak keyfi yaşanıyor.

Palandöken Kayak Merkezinde sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonunda kayak severler büyük bir yoğunluk oluşturuyor. Hafta sonu tatilinde kayak keyfi yaşayan kayak severler güneşli havada düşe kalka gönüllerince eğlendiler.

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Palandöken Kayak Merkezinde yaşanan yoğunluk renkli görüntüler oluşturdu.

Bir tarafta sporcuların kayak eğitimi sürerken diğer tarafta kayak severler tatilin keyfini kayak yaparak yaşadılar.

Kar kalitesi ve pistlerin uzunluğu ile ülkenin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de hafta sonunda kayak coşkusu yaşanıyor. Herkesi Palandöken'e davet eden kayak severler, "Palandöken'de kayak bir başka güzel. Bu keyfi herkesin yaşamasını istiyoruz" dediler.

Öte yandan, yılbaşı öncesi kayak merkezinde işletmelerde rezervasyon konusunda yoğunluk yaşandığı ve çok sayıda yerli kayak severlerin Palandökende yeni yıla gireceğini belirttiler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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