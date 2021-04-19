PALANDÖKEN'DE BİR TEK ONLAR KALDI

DÜNYANIN tek otizmli ikiz milli kayakçıları 16 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na sezonun bittiği Palandöken'de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

DÜNYANIN tek otizmli ikiz milli kayakçıları 16 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na sezonun bittiği Palandöken'de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, kayak antrenörleri Burak Baysal ve Serhat Türkmen eşliğinde günde yaklaşık 4 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, sezonun bitmesine rağmen çalışarak güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, bu yıl yapılması planlanan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda oldukça iddialı.

Sezonun bittiği Palandöken'de dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen kayak antrenörlerinden Burak Baysal, şunları söyledi

Palandöken'de sezon bitti ama pistlerde 1.5 metre kar var. Ara sıra bizimle birlikte kayan sporcu veya kayakseverler de oluyor. Ama biz Palandöken'in nimetinden son gününe kadar faydalanmak istiyoruz. Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 9 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. Her ikisinin de birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Avrupa 4'üncülüğü ve dünya 5'inciliği var. İkizler ayrıca jimnastikte de son 5 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca dünyada 'gelecek vadeden sporcular' olarak seçildi. Zeynep ve Murat, Özel Sporcular Dünya Kupası yarışmasına hazırlanıyor. Geçen sene İtalya'da düzenlenecekti ama pandemi nedeniyle iptal oldu. Virüsün devam etmesi nedeniyle bu sene için de net bir tarih oluşturulmadı. Ama biz sezonun bitmesine ve kimsenin olmamasına rağmen hızımızı hiç kesmeden çalışmalara devam ediyoruz. Günde yaklaşık 4 saat çalışıyoruz. Fitness ve kayak dersi veriyoruz. 9 yıldır bu sporu yapan ikizler son 5 yıldır kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu. Zeynep dünya kupasında 4'üncü oldu. Şu an ki hedefimiz ise birincilik.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı