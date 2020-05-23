Palandöken Camileri 29 Mayıs'a hazır Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine ibadete kapatılan camilerden müftülüklerce belirlenecek şartları uygun olan camiler, 29 Mayıs'ta ibadete açılacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine ibadete kapatılan camilerden müftülüklerce belirlenecek şartları uygun olan camiler, 29 Mayıs'ta ibadete açılacak. Palandöken Belediyesi bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak, ilçede bulunan camilerin tamamına el dezenfektan istasyonu kurdu.

Korona cirüs ile mücadelede yürüttüğü başarılı faaliyetlerle sık sık ülke gündemine taşınan Palandöken Belediyesi, 29 Mayıs'ta belirlenen şartlar dahilinde ibadete açılacak olan camiler için harekete geçti. ilçede bulunan bütün camileri dezefekte eden Palandöken Belediyesi, aynı zamanda camilerin tamamına el dezenfektan istasyonları kurdu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camileri ibadete açılacak. Cuma namazını kurallar içinde ifa edeceğiz. Palandöken Belediyesi olarak ilçemizde bulunan camilerimizin tamamını dezenfekte ettik, el dezenfaktan istasyonları kurduk. Belli periyotlarda camilerimizde dezenfekte faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

"Evde kal Palandöken"

Açıklamasında Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, "Korona virüs illetinden biran önce kurtulmamız için alınan kararlara titizlik ve yüksek bir hassasiyetle uyum göstermemiz kaçınılmazdır. Vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik alınan karara uyma noktasında özel bir dikkat bekliyoruz. Toplum olarak ortaya koyacağımız mücadele çabası ve kararlılığı bu salgının ortadan kalkmasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Birlik ve bütünlük içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği doğrultuda Türkiye'nin Covid-19'la ciddi ve başarılı bir mücadele verdiğine işaret eden Sunar, 'Ülkemiz ortaya koyduğu tıbbi performansla dünyanın övgüsünü topluyor. Bu çabaya önderlik edenlere minnettarız. İnşallah bu illeti el, gönül ve bilgi birlikteliğiyle alt edeceğiz. ' dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar değerlendirmesinin son bölümünde Palandökenlilerin Ramazan Bayramı coşkusunu paylaşarak, "Hemşehrilerimizin, aziz Milletimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ile, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA