Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Haberler
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Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

AA, Muhammad Sabir Mazhar - Güncel
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Protestocu grubun slogan atması Protestocu grubun tekbir getirmesi Protestocu grubun yürüyüşü Eylemcilerle röportaj Sloganlar Pankart ve dövizler KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.

Protestocu grubun slogan atması

Protestocu grubun tekbir getirmesi

Protestocu grubun yürüyüşü

Eylemcilerle röportaj

Sloganlar

Pankart ve dövizler KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Güncel

baş örtüsü, Protesto, Slogan, India, Güncel, Haberler

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