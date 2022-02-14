Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti
AA, Muhammad Sabir Mazhar - Güncel
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Protestocu grubun slogan atması Protestocu grubun tekbir getirmesi Protestocu grubun yürüyüşü Eylemcilerle röportaj Sloganlar Pankart ve dövizler KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.
Protestocu grubun slogan atması
Protestocu grubun tekbir getirmesi
Protestocu grubun yürüyüşü
Eylemcilerle röportaj
Sloganlar
Pankart ve dövizler KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.