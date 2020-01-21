Pakistanlı Hulk kimdir? Pakistanlı Hulk olarak tanınan Arbab Khizer Hayat kimdir? Boyu, kilosu kaçtır?

21.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:48

Çizgi roman kahramanı Hulk'a benzetilen Arbab Khizer Hayat, devasa görünümü ile bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. EŞ seçiminde de kendi ölçülerine yakın bir eş arayan Pakistanlı Hulşk'un günlük beslenme düzeni de dış görünümü kadar şaşırtıcı. Pakistanbul Hulk'u görenler şaşıp kalırken Pakistanlı Hulk kimdir ve Pakistanlı Hulk olarak tanınan Arbab Khizer Hayat kimdir gibi soruları sormaktan kendini alamıyor.

PAKİSTANLI HULK KİMDİR?

Arbab Khizer Hayat, Pakistanlı VCL Güreşçisi ve Halter sporcusudur.

Tam Adı: Arbab Khizer Hayat Kha

Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat Doğum Tarihi: 3 Mart 1993

Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat Nereli: Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat Yaşı: 26

Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat Boyu: 1.91

Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat Kilosu: 444 kg

PAKİSTANLI HULK NASIL BESLENİYOR?

Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 cm boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Ününü ve devasa vücudunu çeşitli gösterileri sergilemek için kullanan Hayat; elleriyle arabaları havaya kaldırıyor, tek bir iple traktörleri, otobüsleri çekiyor.

Görünümünü korumak için bir hayli çaba sarf eden Hayat, bir günde tam dört tavuk, 36 yumurta ve üç kilo et yiyor, ayrıca beş litre süt içiyor. Pakistanlı Hulk, ABD'de profesyonel güreşçilerin yarıştığı WWE'ye katılmayı hedefliyor.

Arbab Khizer Hayat

PAKİSTANLI HULK ÖZEL HAYATI

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hayat, "Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı" ifadelerini kullandı.

Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, "En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92'den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim" ifadelerini kullandı.

Hayat, bu kriterlere uymadığı gerekçesiyle 200-300 kadını reddettiğini de öne sürdü.