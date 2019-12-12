Pakistan: Yüzlerce avukatın saldırdığı hastanede üç hasta öldü

12.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:05

Pakistan'ın Lahor kentinde, doktorlarla sorun yaşayan yüzlerce avukatın bir hastaneye saldırması sonucu üç hasta hayatını kaybetti.

Olay sırasında çekilen görüntülerde, avukatların kalp hastanesindeki koğuşları yağma ettiği, personeli dövdüğü bazı ekipmanları parçaladıkları görülüyor.

Panik yayılıp, doktorlar ve tıbbi görevliler saklanınca, ağır durumdakiler de dahil, hastalara bakan kimse kalmadı.

Polis, avukatları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 20'den fazla kişi tutuklandı. Yetkililer, hastanede düzenin tekrar sağlanmasının iki saatten fazla sürdüğünü belirtti.

Avukatlar, geçen ay hastane personelinin bazı meslektaşlarına kötü davrandığı iddialarını protesto ediyordu.

Ancak, şiddet olaylarının başlamasına yol açan, bir doktorun avukatlarla dalga geçtiği bir videoyu sosyal medyada paylaşması oldu.

Saldırı nasıl yaşandı?

Hastane işletmesine göre, 200'den fazla sopalı avukat, Lahore'daki Pencap Kardioloji Enstitüsü'ne (PIC) öğle saatlerinde saldırdı.

Hastane yetkilileri, avukatların zorla güvenliği geçtikten sonra gruplara ayrıldığını ve farklı birimlerle, koğuşlara saldırdıklarını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kravatlı ve takım elbiseli avukatlar, tıbbi cihazları ve pencereleri parçalarken, personeli döverken ve durumu sakinleştirmek için olay yerine giden Pencap Enformasyon Bakanı Fayazul Hasan Chauhan da dahil yetkililere saldırırken görülüyor.

Hastanenin resmi şikayetine göre, avukatlar aynı zamanda hemşirelerin kaldığı yatakhaneyi bastı, mobilyaları parçaları ve bazı görevlileri dövdü.

Avukatlar, aynı zamanda hastanenin dışına park etmiş bazı arabalarda hasar oluşturdu ve en az bir polis minibüsünü ateşe verdiler.

Bazı eylemcilerin, polis müdahalesi sırasında havaya ateş açtıkları iddia edildi.

Hastane kaynakları en az üç hastanın, bir kadın ve iki erkeğin, doktorların şiddet olayları sırasında kendileriyle ilgilenememeleri nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Ölen kadın hastanın, yoğun bakım servisinde yattığına inanılıyor.

Yetkililer, 20'den fazla avukatın tutuklandığını ve 250 dolayında avukata şiddet ve saldırı suçlamaları yöneltildiğini açıkladı.

Şiddet olaylarına yol açan neydi?

BBC İslamabad Muhabiri Ilyas Khan, 20 Kasım'da bir avukatın annesinin tedavi edilmesi için hastaneye 10'a yakın avukatın gitmesiyle yaşananların, avukatlar arasında öfkenin birikmesine yol açtığını söylüyor.

O olayda avukatlar hastane personeli ve mesaideki doktorla bir tartışma yaşadı. Tartışma, avukatların hastane personeli karşısında çok daha az kişi kaldıkları, kıyasıya bir yumruklu kavgaya dönüştü.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu, ancak tutuklama yapılmadı.

Ancak gerilim dinmedi ve her iki taraf da polise karşı taraftakilerin gözaltına alınması için meslek odaları üzerinden baskı yapmaya başladı.

Bu da bölge yetkililerinin müdahalesine yol açtı ve hastane yetkililerinin özür dilemesi, karşılığında da avukatları şikayetlerini çekmelerini öngören bir uzlaşmaya varıldı.

Ancak tam o sırada, genç bir doktorun, avukatları nasıl aşağıladıklarını söylediği bir video viral oldu.

Kızgın avukatlar, baroda kendi aralarında bir toplantı yaptı ve birçoğu 3 kilometre ötedeki hastaneye yürümeye karar verdi.

Ülkedeki tepki ne?

Hastaneye yapılan saldırıya katılan avukatlar, Pakistan medyasına sert eleştiriler aldı.

Geo TV'deki bir sunucu "Pakistanlılar, avukatların karıştığı şiddet olaylarını birkaç yıldır izliyor. Vatandaşlara, polislere saldırdılar, hakimlere el kaldırdılar ve mahkemeleri mahvettiler." dedi.

Diğer yorumcularsa, bunun Pakistan toplumunda azalan hoşgörüsüzlüğün yeni bir örneği olduğunu söyledi.