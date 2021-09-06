İSLAMABAD - Pakistan ve İtalya Afganistan'ı görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bakanlık binasında bir araya geldi.

İki bakan, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunurken, Kureyşi, Afganistan'daki durumla ilgili Pakistan'ın bakış açısını mevkidaşıyla paylaştı.

Afganistan'da güvenlik durumunun istikrara kavuşmasının, barışı korumanın ve toplu Afgan göçlerinin engellenmesinin önemine işaret eden Kureyşi, uluslararası toplumun olumlu mesajlar ve yapıcı eylemlerle Afganistan ile etkileşimini artırması gerektiğine dikkati çekti.

Pakistan'a tahliye teşekkürü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ise Afganistan'daki tahliyelere desteği dolayısıyla Pakistan'a teşekkür etti ve İslamabad'ın bölgesel barış ve istikrar için çabaların desteklenmesindeki önemli rolünü vurguladı.

Di Maio ayrıca İtalya'nın aralarında ticaret, yatırım, enerji, yüksek öğretim gibi çeşitli sektörlerde Pakistan ile ikili iş birliğini artırmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı