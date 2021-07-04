Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, Hindistan ile artık arka kapı temaslarının olmadığını söyledi
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Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, Hindistan ile artık arka kapı temaslarının olmadığını söyledi

Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, Hindistan ile artık arka kapı temaslarının olmadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ile müzakerelerin başlaması için yapılan arka kapı temaslarının artık olmadığını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ile müzakerelerin başlaması için yapılan arka kapı temaslarının artık olmadığını söyledi.

Yusuf, Geo News kanalına verdiği röportajda, iki ülke arasındaki temasların kesildiğini çünkü Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki Cammu Keşmir kararlarının iptali başta olmak üzere güven artırıcı herhangi bir önlem almadığını ifade etti.

Hindistan'ın müzakereleri başlatmak için Pakistan'a yanaştığını belirten ve söz konusu temasın ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bir bilgiye yer vermeyen Yusuf, "Bize yanaşan Hindistan'dı. Onlar Keşmir dahil tüm tartışmalı meseleleri konuşmak istediklerini söylediler." dedi.

Yusuf, Hint hükümetinin bu durumla ilgili olumlu herhangi bir adım atmadığına dikkati çekerek, Hindistan ile müzakerelerin başlaması için yürütülen arka kapı temaslarının artık olmadığını söyledi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırmış ve bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

BAE'nin arabuluculuğu iddiası

Hindistan ile Pakistan'ın istihbarat başkanlarının ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tansiyonu düşürmek için bir araya geldiği öne sürülmüştü.

Hindistan ve Pakistan, 25 Şubat'ta iki ülke arasında ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya varmıştı.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el- Uteybe, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yaptığını ve Keşmir'de varılan ateşkes anlaşmasında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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