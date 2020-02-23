Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı

23.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:45

Pakistan, korona virüsü endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan'daki İran sınırını kapattı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki korona virüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA