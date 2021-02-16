Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Akram'dan Barış Gücü'ne övgü

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Barış Gücü'nün çatışmalardan kalıcı siyasi çözümlere köprü kurmak için hayati bir araç olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Barış Gücü'nün çatışmalardan kalıcı siyasi çözümlere köprü kurmak için hayati bir araç olduğunu belirtti.

Akram, BM toplantısında, uluslararası toplumun, özellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde, geçmişe göre oldukça farklı olan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Karşılaşılan yeni tehditlerin siyasi nedenleri ve nihayetinde siyasi çözümleri bulunduğunu ifade eden Akram, BM Güvenlik Konseyi'nin bu yeni tehditlere çözüm geliştirmesi için çeşitli mekanizmaları kullanması gerektiğini belirtti.

Akram, BM Barış Gücü'nün şimdiye kadar daha çok barışı korumaya yardımcı olmak, çatışma ve ihtilafların siyasi çözümü için koşulları teşvik etmek için kullanıldığına işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi de dahil uluslararası toplumun, Cammu Keşmir konusu da dahil uzun süredir devam eden bazı anlaşmazlıklara siyasi bir çözüm bulamadığını vurguladı.

"BM Barış Gücü, bir başarı öyküsü"

BM Barış Gücü'nün bir başarı öyküsü olduğunun altını çizen Akram, Pakistan'ın, BM misyonuna katkılarından dolayı da gurur duyduğunu söyledi.

Akram, Pakistan'ın BM'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadelede Barış Gücü askerlerinin güvenliğini sağlamasını takdir ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik