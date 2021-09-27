Pakistan ile Hindistan sınırındaki bayrak töreni 1959'dan bu yana sürüyor - Haberler
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Pakistan ile Hindistan sınırındaki bayrak töreni 1959'dan bu yana sürüyor

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan ile Hindistan arasındaki Wagah Sınır Kapısı'nda yapılan bayrak töreni, 1959'dan bu yana devam ediyor.

Pakistan ile Hindistan arasındaki Wagah Sınır Kapısı'nda yapılan bayrak töreni, 1959'dan bu yana devam ediyor.

Pakistan'ın Lahor şehrine bağlı Wagah kasabası ile Hindistan'ın Amritsar kenti arasında yer alan sınır kapısının kapanışı için iki ülke askerlerince eş zamanlı şekilde 1959'dan bu yana her gün tören düzenleniyor.

Yerel saatle 15.30'a kadar karşılıklı giriş ve çıkışların yapıldığı sınır kapısı kapatıldıktan sonra hududun her iki tarafında da bayrak töreni için gerekli hazırlıklar yapılıyor.

Töreni izlemek isteyenler tribünleri doldururken, gaziler ve amigolar da çeşitli gösteriler gerçekleştiriyor. Sınırın her iki tarafında da açılan yüksek sesli marşlar ve amigoların davul sesleri çevrede yankılanıyor.

Gösteri yaklaşık 1 saat sürüyor

Saat 17.30'a doğru başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gösteride, postallarının altına demir çakılı askerlerin sınır kapısına yürümesi ve ayaklarını başlarına kadar kaldırarak sertçe yere vurması tribünlerde coşkuya neden oluyor.

Genellikle uzun ve iri yapılı askerlerin görev yaptığı bayrak töreninde, askerler tören sırasında rakiplerine sertliklerini göstermek için ellerinden geleni yapıyor.

Sınır kapısının gösteri sırasında açılmasıyla iki ülke askerleri birbirlerine karşı güç gösterisinde bulunmak amacıyla çevik hareketler sergiliyor.

Birbirlerine yumruklarını ve kol kaslarını gösteren askerler, rakibinin performansını beğenmediğini göstermek için el baş parmaklarını aşağı doğru tutuyor.

Tören, her iki ülkenin askerlerinin sınırın sıfır noktasında bayrakları indirmesi ve el sıkışmasıyla son buluyor.

Bayrak töreni rekabet alanına dönüşmüş durumda

Törenin ardından vatandaşlar sınırda nöbet tutan ve gösteriyi düzenleyen askerlerle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Tören alanının yakınında iki ülke sınırını zincirle birbirinden ayıran noktada Pakistan ve Hindistan vatandaşları sohbet edebiliyor.

1959'da iki ülke arasındaki iş birliği ve kardeşliği geliştirmek amacıyla başlatılan bayrak töreni, iki ülke arasında milli bir gurur kaynağına ve rekabet alanına dönüşmüş durumda.

Hindistan, Mart 2017'de, sınıra 110 metre yüksekliğinde bayrak direği dikti. Pakistan ise aynı yıl ağustosta hududa 122 metre uzunluğunda bayrak direği dikerek buna cevap verdi.

Bayrak töreni, oldukça ünlü bir etkinlik haline gelmesi dolayısıyla sınırın her iki tarafında da tribünler yer alıyor. Hindistan tarafındaki tribünlerin daha geniş olduğu görülüyor.

Tören sırasında amigoların coşkulu sloganlarıyla hareketlendirdiği tribünlerde rekabet ruhu hakim oluyor. Bazı vatandaşlar bu heyecanla sınır kapısına yönelmek istese de askerler buna engel oluyor.

İki ülke askerlerinden herhangi birinin tören sırasında düşmesi, tökezlemesi veya beklenilen performansı sergileyememesi ise rakip tribünlerce alaya alınıyor.

Normal şartlarda yaz aylarında 40 bin kişinin izlediği törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sınırlı sayıda kişi katılıyor.

Pakistan ile Hindistan sınırındaki bayrak töreni 1959'dan bu yana sürüyor

Pakistan ile Hindistan sınırındaki bayrak töreni 1959'dan bu yana sürüyor

Pakistan ile Hindistan sınırındaki bayrak töreni 1959'dan bu yana sürüyor

Pakistan ile Hindistan sınırındaki bayrak töreni 1959'dan bu yana sürüyor
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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