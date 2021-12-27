Pakistan'dan, Hindistan'da "Müslümanlara soykırım" çağrısına tepki
Pakistan, "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" taraftarlarının ülkedeki Müslümanlara yönelik "soykırım çağrısı" yapması sebebiyle Hindistan yönetimine tepki gösterdi.
Pakistan, "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" taraftarlarının ülkedeki Müslümanlara yönelik "soykırım çağrısı" yapması sebebiyle Hindistan yönetimine tepki gösterdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Hindutva taraftarlarınca Müslümanlara yönelik soykırım çağrısı sebebiyle İslamabad'ın ciddi endişe duyduğunun iletildiği bildirildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve ilgili insan hakları örgütleri, "azınlıklara ve özellikle Müslümanlara yönelik sistematik insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmaya ve 'yaklaşan soykırıma' karşı acil önlem almaya" çağrıldı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.
Etkinlikte konuşanlardan Prabodhanand Giri, Hintli siyasi ve askeri liderlerden, Myanmar'daki Müslümanlara (Arakanlılar) yönelik şiddet politikasının, ülkedeki Müslümanlara da uygulanmasını istemişti.
Giri, NDTV'ye verdiği demeçte, ifadelerinin arkasında olduğunu ve polisten çekinmediğini kaydetmişti.
Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.
İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.
OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri