Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
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Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı

Pakistan'da meydana gelen uçak kazasında kurtulan 2 kişiden biri olan Muhammed Zübeyir, yanan uçaktan nasıl çıktığını anlattı. Zübeyir, ""Görebildiğim tek şey ateşti. İnsanları göremiyordum, sadece çığlıklarını duyuyordum. Kemerimi çözdüm ve ileride gördüm ışığa doğru ilerledim" dedi.

23.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:31

Geo News televizyonuna konuşan Muhammed Zübeyir, Lahor'dan Karaçi'ye giderken yerleşim bölgesine düşen ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Airbus A320'den nasıl kurtulduğunu anlattı.

Pilotun uçağı indirmeye başaramamasından sonra tüm yolcuların dua etmeye başladıklarını söyleyen Zübeyir, hiç kimsenin uçağı düşeceğini tahmin edemediğini aktardı.

"İNSANLARI GÖREMEDİM, SADECE ÇIĞLIKLARI DUYDUM"

Pilotun bir süre sonra tekrar inişe geçtiğini söylediği zaman uçağın düştüğünü ve kendisinin de bayıldığını anlatan Zübeyir, ayıldığında ise 'her yer duman olduğunu ve her taraftan çığlıklar geldiğini' ifade etti: "Görebildiğim tek şey ateşti. İnsanları göremiyordum, sadece çığlıklarını duyuyordum. Kemerimi çözdüm ve ileride gördüm ışığa doğru ilerledim."

Yaklaşık 3 metre yüksekten atlamak zorunda kalan Zübeyir, uçaktan kurtulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede gazetecilere konuşan Zübeyir, iyi hissettiğini fakat ellerinde ve ayalarında yanıklar olduğunu aktardı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı dün iki başarısız iniş denemesinden sonra içindeki 91 yolcu ve 8 mürettebat üyesi ile birlikte Karaçi'de bir yerleşim bölgesine düşmüştü.

Zübeyir'le birlikte kazadan kurtulan diğer yolcunun ise Punjab Bankası'nın başkanı Zafer Mesud olduğu, kendisinin birkaç kırığı olduğu fakat bilincinin açık olduğu bildirildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han kaza ile ilgili derhal soruşturma açıldığını açıkladı. Sivil havacılık idaresinin verdiği bilgiye göre uçağın 'kara kutularına' ulaşıldı, aygıtlar deşifre edilmek üzere üretici şirkete teslim edilecek.

Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı

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