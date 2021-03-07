Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
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Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

07.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:51

Son dakika haberler: Pakistan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı.

Pakistan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Sukkur kentinden Lahor'a giden bir tren raydan çıktı. Treninin 18 vagonundan 9'u raydan çıktığı kazada bir kadın hayatını kaybederken 40 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına sürdürürken polis olay ilişkin bir soruşturma başlattı.

Sukkur Demiryolları Ulaştırma Sorumlusu Shahbaz Babar, 2 yaralının durumunun kritik olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini diğer yaralıların ise olay yerinde ayakta tedavi edildiğini duyurdu.

Babar, "Sukkur, Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletleri arasındaki kavşak noktası. Belli saatlerden bölgede yoğun bir trafik akışı oluyor. Kaza nedeniyle binlerce yolcu gecikme yaşadı" dedi.

Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Azam Khan Swati, kazanın nedenini araştırmak için 2 yetkilinin görevlendirdiğini açıklarken, makinistin suçlu bulunması durumunda gereğinin yapılacağını ifade etti. - KARAÇİ

Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı
Son dakika: Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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