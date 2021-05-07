Pakistan'da "Uluslararası Kudüs Günü" nedeniyle İsrail protestosu
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Pakistan'da "Uluslararası Kudüs Günü" nedeniyle İsrail protestosu

Pakistan'da 'Uluslararası Kudüs Günü' nedeniyle İsrail protestosu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan genelinde binlerce kişi "Uluslararası Kudüs Günü" kapsamında Filistin halkı ile dayanışma ve İsrail'e tepki için protesto düzenledi.

Pakistan genelinde binlerce kişi "Uluslararası Kudüs Günü" kapsamında Filistin halkı ile dayanışma ve İsrail'e tepki için protesto düzenledi.

Pakistan'daki çeşitli dini ve siyasi örgütlerce düzenlenen gösteriler, başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Ketta, Gilgit-Baltistan ve Azad Cammu Keşmir gibi şehir ve bölgelerde gerçekleştirildi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde ellerinde Pakistan ve Filistin bayrakları taşıyan binlerce gösterici, İsrail karşıtı slogan attı.

Protestocular taşıdıkları pankartlarda Filistin halkı ile dayanışma mesajları paylaştı.

Kudüs Günü, ilk kez 1979'da ramazanın son cuma günü, İran'ın eski dini lideri Humeyni tarafından Filistin'in bağımsız olması isteğine dikkati çekmek ve bu düşünce taraftarlarını desteklemek amacıyla başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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