Pakistan'da patlama: 6 ölü, 17 yaralı

Pakistan'da patlama: 6 ölü, 17 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

18.08.2019 17:25
Pakistan'da patlama: 6 ölü, 17 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Malakand bölgesinde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yerel bir barış komitesi yetkilisinin aracının hedef alındığı belirtildi. Olayda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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