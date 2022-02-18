Pakistan'da kurutulmuş balık üretimi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki balık kurutma tesisi, tutulan baraküda cinsi balıkları güneşin altında kurutarak tüketime hazır hale getiriyor. Çoğunlukla sahil kenarında kurulan balık kurutma tesislerinde işlenen balıklar, başta Bangladeş, Bahreyn, Malezya, Çin ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Baraküdalar, Avrupa ülkelerinden de talep ediliyor.