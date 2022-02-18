Pakistan'da kurutulmuş balık üretimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da kurutulmuş balık üretimi

AA, Sabir Mazhar - Güncel
 - Güncelleme:

Pakistan'ın Karaçi kentindeki balık kurutma tesisi, tutulan baraküda cinsi balıkları güneşin altında kurutarak tüketime hazır hale getiriyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki balık kurutma tesisi, tutulan baraküda cinsi balıkları güneşin altında kurutarak tüketime hazır hale getiriyor. Çoğunlukla sahil kenarında kurulan balık kurutma tesislerinde işlenen balıklar, başta Bangladeş, Bahreyn, Malezya, Çin ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Baraküdalar, Avrupa ülkelerinden de talep ediliyor.

Pakistan'da kurutulmuş balık üretimi

Pakistan'da kurutulmuş balık üretimi

Pakistan'da kurutulmuş balık üretimi

AA / Sabir Mazhar - Güncel

Bangladeş, Pakistan, Bahreyn, Karaçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title