Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
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Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Pakistan'da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

24.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:31

Pakistan'da 1 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı.

TUTKAL İLE KOYUN YÜNÜ YAPIŞTIRMIŞLAR

Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
NANİ: Yazık değilmi 30 derecelik sıcakta yanmayacakmı o hayvan o tutkalla o yünle. para hirsı herşeyi yaptırır insana sakın para hırsına kapılmayın.
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...RÜYALARDA...: Allahin mübarek günü ile dalga geciyorlar! Rabbim sizleri bildigi gibi yapsin
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MEHMET: Ne alakası var gerici, germe ortamı yaylan
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