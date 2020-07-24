Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

Pakistan'da 1 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı.

TUTKAL İLE KOYUN YÜNÜ YAPIŞTIRMIŞLAR

Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: İHA