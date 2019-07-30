Pakistan'da askeri uçak yerleşim alanına düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak yerleşim alanına düştü: 17 ölü

Pakistan’da eğitim uçuşu yapan askeri uçak salı günü Rawalpindi şehri yakınlarında düşerken 5’i mürettebat 12’si sivil olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da askeri uçak yerleşim alanına düştü: 17 ölü

Pakistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak salı günü Rawalpindi şehri yakınlarında düşerken 5'i mürettebat 12'si sivil olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu yaptığı açıklamada uçağın rutin eğitimde olduğunu belirterek kazanın sebebin henüz ortaya çıkmadığını bildirdi. Askeri yetkililer ve kurtarma ekipleri uçağın düştüğü binada sivillerin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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