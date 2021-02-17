Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, bazı teröristlerin saklandığına yönelik istihbaratın ardından Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerin öldürme, fidye için adam kaçırma, gasp, güvenlik güçlerine saldırı ve patlayıcılarla saldırı düzenleme gibi olaylara karıştığı kaydedildi.

Güney Veziristan bölgesinde geçen hafta güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik