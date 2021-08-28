Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
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Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

Anadolu Ajansı / Mazhar Chandio - Haberler | Güncel

Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.

Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.

Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mazhar Chandio

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