Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.
Taliban'ın, Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen Afganların Pakistan'ın Chaman kentindeki sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mazhar Chandio