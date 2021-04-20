Pakdemirli: "Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Plaket takdim töreni Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı" programında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Plaket takdim töreni
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı" programında konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem