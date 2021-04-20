Pakdemirli: "Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür"
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Pakdemirli: "Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Plaket takdim töreni Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı" programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Plaket takdim töreni

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı" programında konuştu. (4)

Pakdemirli: 'Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür'
Pakdemirli: 'Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür'
Pakdemirli: 'Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür'
Pakdemirli: 'Tarım ve gıda üretimi bir ülkenin gücüdür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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