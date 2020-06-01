Pakdemirli: "Sütten ağzı yanan değil, sütle dünyayı doyuran bir ülke olmak gayretindeyiz" Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferans Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin süt içmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video...

Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferans Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin süt içmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. (4) Kaynak: AA