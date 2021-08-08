Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor
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Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Kültür Sanat

Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor Tokat'ta 3 medeniyete ait izler taşıyan Gök Medrese'de bulunan turkuaz renkli çiniler aslına uygun olarak restore ediliyor.

Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor

TOKAT - Tokat'ta 3 medeniyete ait izler taşıyan Gök Medrese'de bulunan turkuaz renkli çiniler aslına uygun olarak restore ediliyor.

Tokat'ta uzun yıllar müze olarak kullanılan Selçuklu eseri Gök Medrese, Anadolu Selçuklu mimari ve sanatının en belirgin özelliklerini taşıyor. 2 katlı 2 eyvanlı, ortası açık avlulu ve revaklı plan tipinde olan medrese çini süslemeleri ile dikkat çekiyor. Avlu cephesinde yer alan çini süslemeleri ana eyvan duvarları ve üst kat revaklarının kemer içlerinde yer alıyor. 1277 yılında Müineddin Pervane Süleyman tarafından yaptırılan medrese ayrıca geometrik ve bitkisel bezemeli bordürlerden oluşan taç kapısı ile de dikkat çekiyor

Sıva altında kalan çiniler ortaya çıkartıldı

Tokat'ta uzun yıllar müze olarak kullanılan Gök Medrese, müzenin taşınmasının ardından 8 yıldır kapalı olarak kaldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gök Medrese'de restorasyon çalışmaları ihale edilerek başlatıldı. Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, restorasyon çalışmalarında sıva altına kaybolan çinilerin ortaya çıkarıldığını kaydetti. Gök mavisi çinilerin medresenin en ön plana çıkan yapı taşları olduğunu ifade eden Müdür Kılınç, "Biz bu yapı taşlarının hepsini hayata geçireceğiz. Konservasyondan sonra medresemizin içerisinde girdiğimizde bu gök mavisi çinileri tamamını görebileceğiz" dedi.

Kılınç, çinilerin zamanla yok olan bölümlerinin aslına uygun olarak Eskişehir'de çini uzmanı tarafından hazırlanacağını belirterek, "Yerinde duran çinilere müdahale edilmeyecek, konservasyonları yapılacak. Çinilerin boşalan bölümleri aynı özgün renkleri ve malzemesi ile üretilecek" diye konuştu.

Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor
Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor
Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor
Paha biçilemeyen 8 asırlık çiniler turizme kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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