PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri nedir?

17.09.2019 15:50

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2019-2020 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunu 2 bin komiser yardımcısı adayı alımı yapılacak. PAEM komiser yardımcısı başvuruları bugün başladı. İşte başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru kılavuzu ve detaylar...

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden e-devlet hesapları ile 17 Eylül -27 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır. E-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden TC kimlik numaranız ile almanız gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PAEM ÖN BAŞVURU KILAVUZU

GİRİŞ SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NASIL, NEREYE YATIRILACAK?

Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından önce sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (YÜZ Otuz Türk Lirası) 17 Eylül 2019 saat 09:00'dan, 27 Eylül 2019 saat 17:00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2019 YILI 5. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU GİRİŞ SINAVI nolu hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve

Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı, EFT ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İnternetten önbaşvuru yapıldıktan ve giriş sınavı ücreti yatırıldıktan sonra şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Adaylarda, bu şahsen başvuru sırasında istenilen belgeler şu şekilde;

1) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)

2) Sınav giriş belgesi, Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır. Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için sınav giriş belgesi düzenlenmez.

3) Sınav başvuru Dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf ,

5) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı,

6) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,

10) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının fotokopisi

11) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

12) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

13) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.