AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Özyeğin Üniversitesi Olarak İklim Elçimizi Arıyoruz

İklim değişikliği ekonomik, çevresel, sosyal sonuçları olan ve günümüzde kriz mertebesine ulaşmış önemli bir küresel sorundur. Yapılan bilimsel çalışmalar iklim değişikliğinin etkilerinin daha şiddetli, daha hızlı ve daha yaygın bir biçimde görüleceğini ortaya koymaktadır.

Türkiye ; Akdeniz Havzası'nda olması münasebetiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en kırılgan coğrafyalarından birinde yer almaktadır. İklim ile ilişkili aşırı hava olayları ve orman yangınları neticesinde ülkemizde önemli can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği göz önüne alındığında ulusal kalkınmamızın, su ve gıda güvenliğimizin sağlanması ve vatandaşlarımıza daha müreffeh şartların sunulması doğrultusunda acil önlemlerin hayata geçirilmesi gereklidir. Bu bakımdan iklim değişikliğiyle mücadelenin tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi elzemdir.

Özellikle ülkemizin geleceği olan siz gençlerimizin iklim değişikliğiyle mücadele sürecine dahil olması hem ortak evimiz olan dünyayı korumak hem de ülkemizin geleceği açısından daha da önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda Özyeğin Üniversitesi olarak biz de üniversitemizin İklim Elçisi'ni belirleyebilmek için öğrencilerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz.

İklim Elçisi olarak seçilen öğrencimiz ile Kampüsümüzün iklim dostu hale getirilmesi için birlikte çalışmaktan heyecan duyacağız. Ayrıca öğrencimizi Özyeğin Üniversitesi'nin temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarına katılması için aday göstereceğiz.

Gönüllü olan öğrencilerden, "Neden ÖzÜ'nün İklim Elçisi Olmak İstiyorsunuz? " sorusuna bir paragraflık bir cevap üretmelerini ve CV'lerini 1 Aralık saat 17: 00'ye kadar surdurulebilirlik@ozyegin. edu. tr adresine mail atmalarını bekliyoruz.

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