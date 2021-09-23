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Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri, IJCAI 2021 Konferansında Gerçekleştirilen 12. Uluslararası ANAC Yarışmasında İki Ayrı...

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Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri, IJCAI 2021 Konferansında Gerçekleştirilen 12. Uluslararası ANAC Yarışmasında İki Ayrı...

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri, IJCAI 2021 Konferansında Gerçekleştirilen 12. Uluslararası ANAC Yarışmasında İki Ayrı Kategoride İkincilik Ödülüne Layık Görüldü2010'dan bu yana düzenlenen 12.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri, IJCAI 2021 Konferansında Gerçekleştirilen 12. Uluslararası ANAC Yarışmasında İki Ayrı Kategoride İkincilik Ödülüne Layık Görüldü

2010'dan bu yana düzenlenen 12. Uluslararası ANAC 2021 (Otomatik Pazarlık Yapan Akıllı Yazılımlar Yarışması), bu yıl IJCAI 2021 (Uluslararası Yapay Zeka Ortak Konferansı) ile birlikte çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan ve Brown Üniversitesi'nden Profesör Amy Greenwald'ın danışmanlığını yaptığı Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz, Tedarik Zinciri Yönetimi Liginde pratik pazarlık & üretim stratejilerinin değerlendirildiği ve ödüllendirildiği iki ayrı kategoride (standart ve iş birlikçi) ikincilik ödülüne layık görüldüler.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı öğrencileri Mehmet Onur Keskin ve Gevher Yesevi ile yine aynı enstitüde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi olan Umut Çakan, piyasayı ve rakiplerin davranışlarını analiz edebilen ve üretim kapasitesine göre tedarikçiler ve müşteriler ile fiyat ve ürün miktarı konusunda pazarlık edebilen akıllı bir tedarik zinciri yönetimi yazılımı tasarladı. Japonya merkezli araştırma laboratuvarı NEC-AIST iş birliğiyle gerçekleştirilen Tedarik Zinciri Yönetimi Liginde Charlies' Agent adıyla yarışan ekip, ikincilik ödülüne hak kazandı.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarla dolu akademik bir hayat ve kariyer diliyoruz. Bu vesile ile takım danışmanlarına ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Sefer'e akıllı yazılım programlarının geliştirilmesi sırasında sundukları faydalı geribildirimler için de teşekkür ediyoruz.

https://scml. cs. brown. edu/

http://web. tuat. ac. jp/~katfuji/ANAC2021/

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Haber: Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri, IJCAI 2021 Konferansında Gerçekleştirilen 12. Uluslararası ANAC Yarışmasında İki Ayrı... - Haberler
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