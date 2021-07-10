'Özür dilerim' yazılı pastayla yargılanmaktan kurtuldu

ANKARA'da, ana sınıfı öğretmeni B.Ö.'yü tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan A.B., uzlaşmayı kabul eden sevgilisinin okuluna, 25 öğrenciye yetecek büyüklükte 'Özür dilerim' yazılı pasta gönderip, yargılanmaktan kurtuldu.

ANKARA'da, ana sınıfı öğretmeni B.Ö.'yü tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan A.B., uzlaşmayı kabul eden sevgilisinin okuluna, 25 öğrenciye yetecek büyüklükte 'Özür dilerim' yazılı pasta gönderip, yargılanmaktan kurtuldu.

Başkentte anaokulunda görev yapan öğretmen B.Ö., geçen yıl sevgilisi A.B. ile tartıştı. A.B., tartışma sırasında sevgilisini tehdit etti ve hakarette bulundu. Ana sınıfı öğretmeni B.Ö. de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, A.B. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamaların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı B.Ö. ve A.B. ile görüştü. B.Ö., sevgilisinin çalıştığı okula, öğrenci sayısı büyüklüğünde 'Özür dilerim' yazılı pasta göndermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. A.B. de bunu kabul ederek, 25 kişilik pasta yaptırdı. A.B. üzerinde kalp şekilleri bulunan, 'Özür dilerim' yazılı pastayı okula göndererek yargılanmaktan kurtuldu ve dava açılmadı.1 MİLYONUN ÜZERİNDE DOSYA ÇÖZÜME KAVUŞTU

Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu kapsamında etkin hale getirdiği uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar, uzlaşma teklifini kabul ederse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor. Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı, haziran ayı itibarıyla 1 milyon bin 358'e ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı, yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar, suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlıca telafi ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan