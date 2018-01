Öztürk, Sorunları Vatandaştan Dinleyecek

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi vatandaşların görüş ve isteklerini önemseyen bir uygulama başlatarak, vatandaşlarla halk günü uygulaması başlattı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakır Öner Öztürk ile birim amirlerinin katılımıyla 'Artuklu Belediyesi ve Vatandaş El Ele' sloganı kapsamında vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlemek için her çarşamba halk günü ilan edildi. Vatandaşlarının isteklerinin ve önerilerinin dinleneceği ve çözüm üretileceği bu güzel platformda her çarşamba günü saat 10: 00'da bir araya gelineceği bildirildi. Artuklu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşecek halk günlerinin bütün vatandaşlara açık olacağı belirtildi.

"Biz birlikte Artukluyuz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, vatandaş odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışının önemine işaret etti. Öztürk "Biz birlikte Artukluyuz ve bütün çabamız daha mutlu bir Artuklu hedefimize ulaşabilmek için. Bu hedefimiz de ancak vatandaşlarımızla bir bütün olmaktan geçer. Hatalarımızdan ders çıkarmamız, doğrularımızı görmemiz, eksiklerimizi tespit edebilmemiz için vatandaşlarımıza kulak vermemiz gerekir. Vatandaşlarımızın belediyelerimize doğrudan ulaşabilmesi için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman'ın önderliğinde bütün ilçe belediyeleri olarak Mardin masa uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamamızın faydasını fazlasıyla gördük. Ayrıca sosyal inceleme ekiplerimiz vatandaşlarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ederken, mobil ekiplerimiz hizmetlerimizin ilçemizin her noktasına ulaşıp ulaşmadığını denetliyor. Her hafta düzenleyeceğimiz Halk Günü uygulaması bu çalışmalarımızı tamamlayıcı nitelikte olacaktır" dedi. - MARDİN