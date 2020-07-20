Öztürk, "Hayvan fiyatlarında artış var"
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Öztürk, "Hayvan fiyatlarında artış var"

Kurban bayramı yaklaşırken, kurbanlık almak isteyenlere Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk uyarılarda bulundu.

Öztürk,
20.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:52

Kurban bayramı yaklaşırken, kurbanlık almak isteyenlere Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk uyarılarda bulundu. Öztürk, hayvan yetiştiricilerine de uyarılarda bulunarak, çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünleri hayvanlarına vermesi halinde hayvancılıktan para kazanabileceklerini dile getirdi.

Kurbanlık almak isteyenlere yada hisseye gireceklere Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk uyarılarda bulundu. Ramazan Öztürk, çiftçinin kendi yetiştirdiği yem ile beslediği hayvanın etinin daha lezzetli olacağını dile getirerek "Maliyetimiz çok yüksek. Öncelikle bunu belirteyim. Maliyetleri düşürmek için ise hayvancılık yapacak bir kişi öncelikle beslediği hayvanlara vereceği yiyecekleri kendi bahçesinde yetiştirmesi gerekir. Saman, slaj, buğday, arpa gibi hayvan yiyeceklerini bahçesinde yetiştirmesi gerekir. Bunları kendi yetiştirirse para kazanabilir. Bunların tamamını dışarıdan alıp getirirse para kazanması mümkün değil. Görüyoruz ben hayvancılık yapacağım diyor. Ancak hiçbir şey ekmemiş, biçmemiş. Para kazanması mümkün değil. Ayrıca kendimiz yem ürettiğimiz zaman hayvanın etinin lezzeti bile farklı olur. Dışarıdan aldığı sanayi yemiyle beslenen hayvanın etinin lezzeti başka oluyor. Aynı bahçemizden ürettiğimiz sebze gibidir beslediğimiz hayvanlarımız. Bu sene geçen senelere göre hayvan fiyatlarında yüzde 20 artış var. Kurban kesmek isteyenler hayvanlarını şimdiden bir an önce alırlarsa daha uygun fiyata gelecektir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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