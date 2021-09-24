Öznur Dursun, eski eşi Mustafa Uslu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! - Haberler Magazin
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Öznur Dursun, eski eşi Mustafa Uslu'ya açtığı nafaka davasını kazandı!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Öznur Dursun, eski eşi Mustafa Uslu'ya açtığı nafaka davasını kazandı!

İkili, 5 yıl önce boşandı.

İkili, 5 yıl önce boşandı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme, yapımcının aylık toplam 12 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

İddiaya göre Uslu, nafaka dışında çocuklarının okul masraflarına ilişkin de eski eşine ödeme yapacaktı. Yapımcı toplam 40 bin liralık ödemeyi yapmadı.

Bunun üzerine Dursun, Uslu hakkında icra takibi başlattı.

Yapımcı da aleyhine yapılan icra takibini durdurunca eski eşine 'itirazın iptali' istemli dava açtı. Dursun'u haklı bulan mahkeme, Uslu'nun eski eşine faiziyle birlikte 42 bin 653 lira ödemesine karar verdi. Yapımcı ayrıca yüzde 20 icra inkar tazminatı da ödeyecek.

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