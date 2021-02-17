Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık hayatı ve biyografisi!
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Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık hayatı ve biyografisi!

17.02.2021 08:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:04
Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Öznur Çalık izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Öznur Çalıkkaç yaşında, nereli? Öznur Çalık hayatı ve biyografisi! Öznur Çalık kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Öznur Çalık hakkında araştırmalar yapılıyor. Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında, nereli? Öznur Çalık hayatı ve biyografisi!

ÖZNUR ÇALIK KİMDİR?

1 Ocak 1965 Pütürge-Doğanyol doğumlu.

İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyal Politikalar üzerine Yüksek Lisans yaptı.

Meslek kuruluşlarında ve aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi. Kuruluşundan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarında yer aldı. 2003 yılında partisinin 1. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. 23. 24. 25. ve 26. dönem Malatya Milletvekilliği yaptı. Bu süre boyunca; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Üyeliği, TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2014 - Eylül 2015 tarihleri arasında AK Parti Halkla İlişkiler?den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Halen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 27. dönem Malatya Milletvekilidir.

Çalık, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

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