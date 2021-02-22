AK Parti'li Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma! Siyasilerden tepki yağdı

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Twitter'da Mert Yaşar isimli bir kullanıcı tarafından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin için sarf edilen "Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?" sözleri büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devreye giren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.

ŞENTOP: HESABI SORULMALIDIR

Yapılan paylaşıma çok sayıda isim ise tepki gösterdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı. Yapılan çirkin ve alçakça saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin." ifadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşımı alıntılayıp "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."

ADALET BAKANI GÜL: AHLAKSIZ VE SEVİYESİZ SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HESABI SORULACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır" dedi.