Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti

Bodrum'da tatil sezonunu açan ünlü sunucu Özlem Yıldız, bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. Düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan 41 yaşındaki güzel sunucu, suyun soğuk olduğunu fark edince hemen sudan çıktı.

41 yaşındaki sunucu Özlem Yıldız, Bodrum'da denize girerken görüntülendi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Yıldız, tüm bakışları üzerine topladı.

Yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodruma geldiğini söyleyen Yıldız, ''Programın bu haftaki çekimlerini tamamladık kıramayacağım bir arkadaşımın doğum günü vardı. Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedim uçağa atlayıp Bodruma ona sürpriz yapmaya geldim, gelmişken de bir iki gün dinleneceğim'' dedi.

TEK BAŞINA GÜNEŞLENDİ

Tek başına şezlongda güneşlenen Yıldız oğlu Demir ile mesajlaşıp görüntülü konuştu.