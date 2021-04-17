Özlem Yıldız kimdir? Özlem Yıldız kaç yaşında, biyografisi nedir?

Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı. 2011 yılında TV8'de hafta içi her hün "Aklımıza Takıldı" programını sundu. "Her Şey Dahil" programını sundu. Sabah Şekerleri, Pazar Sürprizi gibi bir çok program sunan şimdilerde ise Kanal D ekranlarında sabah kuşağında Konuştukça programını sunan Özlem Yıldız kimdir? Özlem Yıldız kaç yaşında, nereli? Özlem Yıldız mesleği nedir? Özlem Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı. 2011 yılında TV8'de hafta içi her hün "Aklımıza Takıldı" programını sundu. "Her Şey Dahil" programını sundu. Sabah Şekerleri, Pazar Sürprizi gibi bir çok program sunan şimdilerde ise Kanal D ekranlarında sabah kuşağında Konuştukça programını sunan Özlem Yıldız kimdir? Özlem Yıldız kaç yaşında, nereli? Özlem Yıldız mesleği nedir? Özlem Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu.

İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır. Babası Ertuğrul Yıldız bir tekstil şirketinin satış müdürü, anne Sevgi Yıldız ise ECA'dan emekli ev kadını.

Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV'de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı.

1995 yılında VJ'lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ'lik yaptıktan sonra, Genç TV'ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı.

90'lı yılların sonunda Çarkıfelek'te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı. Daha sonra Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı. Ancak bir süre sonra araları açılarak nişan bozuldu.

Sonrasında 90lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte sabah programı Sabah Şekerleri'ni sundu. Daha sonra Pazar Sürprizi programını sunmaya başladı.

Nazara çok inanan Özlem Yıldız'a babaannesi devamlı kurşun döküyor ve boynunda onu koruduğuna inandığı bir dua taşıyor.

Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı.

Özlem Yıldız, 2005 yılında Armatör Sinan Serter ile evlendi. Evlendikten sonrada 3-4 sene televizyon programlarına ara verdi. 2006 yılında Demir adında bir oğlu oldu.

Özlem Yıldız, 2011 yılında TV8'de hafta içi her hün "Aklımıza Takıldı" programını sundu. "Her Şey Dahil" programını sundu.

Özlem Yıldız 3 Ekim 2013 tarihinde Sinan Serter ile boşandı.