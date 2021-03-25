Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım başından vuruldu! Özlem Salkım'ın durumu nasıl?
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Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım başından vuruldu! Özlem Salkım'ın durumu nasıl?

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Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım başından vuruldu! Özlem Salkım'ın durumu nasıl?

Özlem Salkım başından vuruldu. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, doğum günü kutlamasında başından vuruldu. Durumu kritik olan genç isimden gelecek bilgiler oldukça merak ediliyor.

Özlem Salkım kendi evinde gerçekleşen doğum günü kutlamasında başından vuruldu. 28 yaşındaki genç ismin başına gelen bu acı olay sonrası gelecek bilgiler ve durumu yakınları tarafından oldukça merak ediliyor. Başından vurulan genç ismin durumu kritik.

Özlem Salkım başından vuruldu! Özlem Salkım'ın durumu nasıl?

ÖZLEM SALKIM BAŞINDAN VURULDU!

Cumhuriyet savcısı 28 yaşındaki genç isim doğum günü evde eğlenen A.M. isimli şahıs elinde oynadığı silah patlayınca parti sahibi Özlem Salkım'ın başına isabet etti. Durumu ise kritik olan genç isim, 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir." şekline bir açıklama yaptı.

- Ezgi Kaya
Ezgi Kaya
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