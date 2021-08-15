Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın hediye ettiği arabasıyla ilk kez görüntülendi
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Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın hediye ettiği arabasıyla ilk kez görüntülendi

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın hediye ettiği arabasıyla ilk kez görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Daha önce kendisine ve eşine aldığı lüks hediyelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Berkay, model eşi Özlem Ada Şahin'e yeni araç aldı. İşte detaylar...

Özlem Ada Şahin, şarkıcı eşi Berkay'ın hediye ettiği yeni otomobiliyle objektiflere takıldı. Aracın bu kez Berkay'ın hediye ettiği spor ve lüks otomobiller yerine daha mütevazı ve ekonomik bir araç olması dikkat çekti.

Son dönemde eşi Berkay'la lüks yaşantıları ve çıktıkları pahalı tatillerle dikkat çeken Özlem Ada Şahin önceki gün iki çocuğu ve bakıcısıyla Nişantaşı City's'deydi.

Basın mensuplarının sorularından kaçmak için içerideki vale noktasında bekleyen Şahin, "Arkadaşlar bir şey yapmıyorum, çocuklara bakıyorum. Yakında tatil de yapmadık" demekle yetindi.

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın hediye ettiği arabasıyla ilk kez görüntülendi
Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın hediye ettiği arabasıyla ilk kez görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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