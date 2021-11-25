Özhaseki: Şehirlerin geleceği, yöneticilerin ufkuyla doğru orantılı

AFYONKARAHİSAR'da, 250 konağın açılış törenine katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin gelecekleri o şehirde yaşayan yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin ikinci etabında yenilenen 250 konağın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özhaseki, Anadolu coğrafyasının açık hava müzesi gibi olduğuna dikkat çekti. Özhaseki, "Şehirlerin gelecekleri o şehirde yaşayan yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Oradaki yöneticileri; vali, belediye başkanı, il teşkilatı, milletvekillerini, ticaret ve sanayi odasını kastediyorum. Ufuklu insanlarsa şehir için bir hedef koymuşlarsa ve şehre hizmet ediyorlarsa aynı zamanda kendi içlerinde uyum kültürünü hakim kılmışlarsa o şehirlerin önü açık" dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Sinan Kazancı dua etti. Açılış kurdelesini Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Başkan Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay birlikte kesti. Törene katılanlar daha sonra bölgede tadilatı tamamlanan konakları gezerek, halkla sohbet etti.